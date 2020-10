¿Quién es Diego Dreyfus, polémico coach de vida ligado al "Chicharito" Hernández?

En las últimas semanas el nombre de Diego Dreyfus ha estado en el centro de la polémica por su relación con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández.

A este personaje denominado como coach de vida se le ha criticado en redes sociales, supuestamente por afectar la carrera del delantero de la MLS e incluso han llegado a acusar hasta supuestas infidelidades con Sara Kohan, pareja del deportista mexicano.

Diego Dreyfus es un actor, emprendedor y coach de vida, aunque profesionalmente se graduó como ingeniero físico en la Universidad Iberoamericana aunque también estudió actuación en la CEFAC.

La amistad entre ambos se volvió famosa desde que Hernández jugaba en Inglaterra y juntos iniciaron un canal de Youtube titulado "Naked Human".

Según se ha dicho este personaje ha comenzado a aconsejar la vida de "Chicharito", quien llegó al futbol de Estados Unidos donde ha tenido lamentables actuaciones.

Si vienes a visitar mi perfil con respecto a la carrera de cierto futbolista que no nombraré ( @CH14_ jajajajajaj), quiero que sepas que mis servicios como destructor profesional de carreras CHINGONAS esta disponible. Pero requiero EXITOSOS, no pendejitos como tú comprenderás!

Dreyfus es todo un personaje que aconseja y mantiene amistades con famosos, además de que da reflexiones en distintas plataformas digitales sobre cómo afrontar cuestiones de la vida.

En redes sociales, usuarios que han rechazado la amistad de Dreyfus con Hernández han llegado a especular incluso que el coach del jugador podría tener una relación con la modelo Sarah Kohan.

Las sospechas comenzaron por declaraciones del coach que durante su podcast "Put* el que no lo oiga" dijo:

"Entonces ya, sólo me quedo con esta historia y cierro los ojos y me imagino: toco la puerta, me abres, y no tenemos que esconder a nadie, ni siquiera a tus hijos o a tu esposo, el gran amor que nos tenemos. Me quedo con esta historia, sin miedo".