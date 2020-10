La sensual Scarlett Johansson debutará en TV con esta serie: Te contamos todos los detalles

Scarlett Johansson dio la sorpresa este fin de semana luego que se diera a conocer que debutará en televisión en la nueva serie Bride, producción de A24 y AppleTV + en la que la guapa actriz ejercerá tanto como productora y protagonista.

Recordemos que si bien Johansson ha tenido apariciones en Saturday Night Live y en Entourage, la actriz no ha debutado como tal en alguna producción de televisión, por lo que la expectativa generada entre sus fans es mayúscula.

La nueva producción contará en el equipo con el director chileno Sebastián Lelio, quien se encuentra el guion junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo. Hasta ahora Scarlett Johansson es la única integrante del reparto confirmada.

No hay que olvidar que en 2021 Johansson volvería al universo cinematográfico de Marvel con Viuda negra, mientras eso ocurre, por ahora se encuentra rodando Sing 2, una cinta de animación en donde colabora con la voz de Ash.

“Bride”, la historia

La serie Bride es uno de los proyectos que forma parte del acuerdo entre Apple y A24, y que también incluye On the Rocks de Sofia Coppola y The Sky Is Everywhere con Cherry Jones y Jason Segel.

Noticias Relacionadas Estas son las tres películas que son tendencia en Netflix y tienes que ver ya

Bride aborda la historia de una mujer creada para convertirse en la esposa ideal: la obsesión de un brillante empresario. Sin embargo, al rechazar a su creador, es obligada a huir de su confinada existencia y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo.

En el camino Bride encuentra su verdadera identidad, su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación, de acuérdalo con la sinopsis que se ha compartido a los medios.