Alejandro Fernández Jr es ESTAFADO junto a su madre América Guinart; ellos conocen al culpable

América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, compartido durante una entrevista a un programa de televisión que debido a la pandemia tanto su hijo Álex como ella tuvieron que decidir cerrar el negocio que habían abierto junto hace años y que además durante el proceso de cierre e inventariado descubrieron que fueron defraudados por una persona cercana a ellos.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, la ex de “El Potrillo” narró cómo la actual contingencia sanitaria los puso en aprietos dado que en un inicio habían decidido no cerrar su establecimiento, el cual tenían al interior de una plaza comercial, pero conforme avanzaron las semanas, y los demás negocios bajaban la cortina, optaron por hacer lo mismo.

En un primer momento, tanto ella como Álex, optaron por seguir manteniendo a los empleados que trabajaban con ellos, pero hasta que pudieron ver y conocer de cerca la gravedad de la situación y debido a lo prolongado del confinamiento, tomaron la decisión de liquidar al personal que colaboró con ellos durante mucho tiempo.

Fueron defraudados por un empleado

Fue en mayo de 2016 cuando América Guinart y su hijo Álex Fernández decidieron poner un negocio de donas en Jalisco, con el esfuerzo y apoyo mutuo vieron que el negocio brindó frutos rápidamente, sin embargo, y a ante la actual situación derivada de la pandemia, tuvieron que dar por cerrado su proyecto y liquidar a sus empleados. Al momento de tomar esta decisión, Álex, que había estudiado Administración, le compartió a su mamá que no le dolía cerrarlo de manera definitiva, ya que había aprendido lo suficiente del proyecto.

Sin embargo, la ex de "El Potrillo" reveló durante la entrevista en De Primera Mano que fueron víctimas de una estafa durante este proceso, y descubrieron quién fue el responsable gracias a una investigación que realizaron; un empleado de mucha confianza para ellos, cuyo nombre no revelaron. El momento en que esta persona comenzó a realizar actos que no le correspondían fue cuando Álex comenzó a cantar ya viajar más, momentos en que América Guinart lo acompañaba, compartió.

"El último gerente pues la verdad si hizo muchas cosas que no debió haber hecho, entonces, era cuando ya empezaba a viajar mucho con Alex y cuando empezó a cantar, entonces yo ya no podía estar ahí físicamente, Alex tampoco", explicó al programa. El empleado abusó de la confianza que tanto ella como Álex le habían brindado y sacó provecho de ello. Para cerciorarse de que efectivamente había habido un desfalco mandaron realizar una investigación profesional y calculan las pérdidas en más de medio millón de pesos.

América declaró que cuando el gerente vio que comenzaron a ir los investigadores al negocio decidió renunciar. Algo que ellos esperaban que hiciera y, aunque fueron fuertes las pérdidas, decidieron no proceder legalmente, explicó, ya que un día habló con su hijo y le comentó que ”una persona así, yo creo que solito en la vida no creo que la vaya bien, ya para qué nosotros lo perjudicamos más", detalló la exesposa de “El Potrillo” al programa De Primera Mano.