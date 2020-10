¿Quién es Estela Durán, la conductora de HOY, que es novia de Armando Araiza?

De acuerdo con el columnista de El Heraldo de México, Alex Kaffie, la psicóloga y colaboradora del programa Hoy, Estela Durán,está estrenando romance con el hermano del conductor de aquella emisión matutina Armando Araiza.

El periodista contó que la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor después de trabajar en conjunto en las conferencias de "Re-ARMANDO tu vida".

"La psicóloga Estela Durán vive días de incendiario amor junto a Armando Araiza.El actor de telenovelas y la colaboradora de 'Hoy' (ambos divorciados) están iniciando una relación sentimental que va de maravilla ¡tanto que ya hicieron su primer viaje al mar! ", escribió Kaffie.

Pero, ¿Quién es Estela Durán? A continuación te contamos un poco más de la nueva musa de Armando Araiza.

Estela Duran, sus inicios y trayectoria

Es psicóloga de profesión y seguramente la has visto en diversos espacios tanto en televisión, periódicos, revistas, internet, radio, etc, pues lleva varios años en su misión de divulgar la importancia de la terapia psicológica a través de secciones especializadas.

Tiene más de 30 años de experiencia en su campo laboral, pues ha trabajado en distintas organizaciones de Salud tales como el Hospital Psiquiátrico San Rafael y el Hospital Psiquiátrico IMSS San Fernando; ha trabajado también en la rehabilitación de delincuentes juveniles en el Reclusorio de Mujeres ubicado en Coyoacán.

Además imparte cursos y seminarios a nivel nacional e internacional y en programas gubernamentales y con diversas ONG´s.

Estela Duran no es ninguna psicóloga improvisada pues tiene en su CV varias especialidades, por mencionar algunas de ellas son: Terapia Breve por el Mental Research Institute de California, Técnicas Regresivas, especialidad en Atención a Víctimas de Violencia Extrema en “ The California Psychological Association”, es especialista en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) por el EMDR Institute, INC, para el tratamiento de estrés post traumático, además tiene un Doctorado en Psicología por parte de la Universidad de las Américas con certificación de la SACS.

Estela, antes de Armando Araiza

Antes de enamorarse del hermano del conductor estrella del programa “Hoy” Estela Durán estuvo casada por más de 20 años con el Ingeniero Jorge Arboleya, y de acuerdo con el periodista Alex Kaffie la psicóloga actualmente se encuentra divorciada.

Duran procreó dos hijos a lado del Ingeniero Arboleya Jordy y Nury, de ellos se sabe poco pues la psicóloga mantiene su vida familiar lejos de los reflectores.