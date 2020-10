Grettell Valdéz, desesperada; revela que su padre tiene muerte cerebral y pide ayuda

Grettell Valdéz fue entrevistada esta mañana en el programa Venga la alegría, en donde la actriz aclaró que su padre sigue con vida, pero se encuentra en estado muy delicado ya que tiene muerte cerebral; esto luego que más temprano, en el mismo programa, se hubiera asegurado que Guillermo Smythe había muerto.

Fue Patricio Borghetti, exesposo de Grettell Valdéz, quien se encargó de emitir esa información en Venga la Alegría, no obstante más tarde la producción se disculpó al aire por dar una noticia falsa. Para corroborar la información, Flor Rubio y “Pato” Borghetti entrevistaron a la actriz y le preguntaron sobre el estado de la salud de su papá.

Con voz entrecortada, Grettell Valdéz declaró que su papá, el también actor Guillermo Smythe, lleva varios días hospitalizado en Querétaro, en donde se encuentra grave, tras haber tenido dos derrames cerebrales.

“Mientras estaba grabando una serie, recibí una llamada en la que me dijeron que mi papá tiene muerte cerebral. Fue muy fuerte, su alma ya no está, tiene muerte cerebral. Me esperaron para despedirme de él”, declaró la actriz.

“En un par de horas le quitarán los medicamentos”

Grettell Valdéz explicó que desde hoy le quitarán los medicamentos a su papá y en “un par de horas le quitarán el respirador. Ya se nos va en cuestión de horas”, declaró. Por su parte la actriz aceptó las disculpas tanto de su exesposo Patricio Borghetti como de Flor Rubio, debido a la confusión al dar la noticia de forma prematura. Ella comprendió la situación.

Valdéz aprovechó el momento para pedir a la audiencia su apoyo económico para poder cubrir con los gastos médicos derivados de la intervención de su papá, ya que el actor no contaba con seguro médico al momento de ser internado: “La cuenta del hospital está por un millón y medio de pesos”, detalló la actriz, quien informó que hasta el momento han logrado reunir la suma de 400 mil pesos.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

