¡Escándalo! Laura Bozzo arremete contra medio y amenaza con no dar declaraciones: VIDEO

La polémica conductora Laura Bozzo ha dado otra vez la nota al negarse a realizar declaraciones y declararle abiertamente la guerra al programa de espectáculos Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

La conductora de origen peruano, arremetió contra los colaboradores del programa y se negó rotundamente a emitir declaraciones frente a las cámaras del programa, transmitido en YouTube. Desde su camioneta Bozzo se detuvo a hablar con la prensa, sin embargo al ver la presencia de las cámaras del programa, cambió su tono y se fue contra Chisme No Like:

“Chisme No Like, se lo sacan de acá por favor. Si sigue ese programa ahí yo no voy a dar declaraciones. O sacan a esa gente que yo estoy demandando no les voy a dar entrevista,” señaló la comunicadora ante la sorpresa de los reporteros, quienes intentaban realizarle una entrevista en medio de la serie de polémicas en las que se ha vuelto implicada Laura Bozzo.

“Nadie me puede obligar a dar declaraciones!

Con suma molestia Laura Bozzo aseguró que “nadie me puede obligar a dar declaraciones a una cámara, si usted quiere que le dé declaraciones, que se retire esa cámara,” replicó, señalando al medio que se encontraba presente.

Pero ¿a qué se debe la tirria de la conductora contra el programa Chisme No Like? Todo inició cuando el programa transmitió una grabación en la que se ve a Laura Bozzo insultando a María Celeste, a su expareja Christian Suárez y en donde también se refirió de manera grosera a México y los mexicanos.

A partir de ese momento, Bozzo aseguró que demandaría a Chisme No Like y a sus presentadores porque, de acuerdo con su versión, se habían metido en una conversación privada, además que aseguró que la grabación había sido alterada y editada.

Chisme No like emite comunicado

El programa Chisme No Like compartió la grabación del momento en que Laura Bozzo se negó a dar entrevistas al programa desde su cuenta de Instagram, desde donde también emitió un comunicado en el que señala la conducta de la comunicadora como una afrenta a la libertad de expresión al discriminar a un medio en México.

“La investigación periodística se ve amenazada por una señora rodeada de demandas y la Reina de insultar a las mujeres en un país con tanto feminicidio, un país que la hospedó cuando otros no la quieren ni la dejan entrar. Recordemos que Laura no sólo insultó a México también insultó a #MaríaCelesteArraras y a #IrinaBaeva”, destacó Chisme No Like en su publicación.

“Laura Bozzo defiende la libertad de expresión cuando trabajó en un programa de chisme: el Gordo y la Flaca y ataca a @ChismeNoLike en un país que no es el suyo y utiliza a sus amigos periodistas con tráfico de influencias para que la defiendan y distorsionan la verdad y las investigaciones!” destacó la producción del programa en el mensaje, difundido de manera pública.

¿Eres víctima o testigo de un delito? Entonces acércate a ‘La H que te escucha’ y emite tu denuncia ciudadana. pic.twitter.com/3VpNig4zjH — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2019

Por Redacción Digital El Heraldo de México

Mypr