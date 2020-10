¡Confirmado! Abogado de Anel Noreña habla de DEMANDA a Alejandra Ávalos

En semanas recientes Alejandra Ávalos ha dado mucho de que hablar. Tras sus polémicas declaraciones afirmando que el cantante colombiano Manuel José es hijo de José José, las respuestas no se hicieron esperar. Anel Noreña amenazó con interponerle una demanda, pero nadie creía que esto fuera cierto. Sin embargo, hoy, el abogado de Anel salió a confirmar la demanda.



Luego de que Anel Noreña se mostrara molesta por la polémica generada gracias a las declaraciones de Alejandra Ávalos, la ex esposa de "El Príncipe de la canción" declaró en público que interpondría una demanda en contra de Ávalos por daño moral. Muchos no creyeron que fuera cierto e incluso la propia cantante consideraba esta afirmación como "más que un circo".



Luego de que pasaron algunas semanas sin que se confirmara, el abogado de Anel salió a desmentir que esto fuera un simple arranque de enojo, ya que, según indicó, el proceso en contra de Ávalos ya se inició y próximamente le llegará la notificación a la cantante, por lo que tendrá que irse preparando, pues la demanda incluye pruebas psicológicas y toxicológicas.



Por Redacción Digital El Heraldo de México

adbs