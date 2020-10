Tania Rincón, ¿se queda sin trabajo? NO estaría en Hoy ni en VLA

Recientemente vimos a Tania Rincón como invitada en el programa “Hoy” y es que la productora Magda Rodríguez le organizó un baby shower por la próxima llegada de su bebé, sin embargo, se rumora que Galilea Montijo no se sintió muy agusto con la presencia de la exconductora de TV Azteca.

La presencia de Rincón en Hoy, hizo más fuerte el rumor de que muy pronto podría integrarse a las filas de la emisión matutina, pues no sería raro que Magda Rodríguez la incluya en su producción tal y como lo hizo con Fernando del Solar y Mauricio Mancera quienes también formaron parte de “Venga la Alegría”.

Sin embargo de acuerdo a Dael Quiroz en su programa en Youtube “Arguende TV” la presencia de Tania Rincón en “Hoy” sería algo imposible pues la conductora llegaría a opacar la belleza y talento de otras conductoras de la emisión.

Se empezó a especular que Tania se podría integrar al matutino el próximo año. Incluso ejecutivos vieron con buenos ojos esta situación, pero no. Todo porque según Magda Rodríguez no hay presupuesto y esque no le conviene integrarla porque la más perjudicada sería su hija Andrea Escalona", dijo.