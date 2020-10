Así luciría Yalitza como Pocahontas en posible live action: FOTO

View this post on Instagram

La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas, hoy despuu00e9s de casi 6 au00f1os de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueu00f1o de donarlo para apoyar y acompau00f1ar a quien lo necesite. Para mu00ed, lo mu00e1s importante es saber que junto con mi familia @headandshouldersla podru00e9 transmitirle seguridad y fuerza a quienes hoy luchan contra el cancer. Yo hoy cumplo un sueu00f1o y te invito a que te sumes para que con tu cabello acompau00f1es a una mujer que atraviesa esta batalla con la #CabezaEnAlto ud83dudc87u200du2640ufe0f@erickmoreno ud83dudc84@ger.parra