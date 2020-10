Tríada de géneros, Lucero presentará conciertos online con banda, pop y mariachi

View this post on Instagram

Quiu00e9n estu00e1 emocionado como yo para disfrutar de nuestro concierto virtual Banda Live el 28 de Noviembre? ud83eudd20ud83dude0d Vamos a cantar muchas que su00e9 que les encantan! Los accesos ya estu00e1n en www.eticket.mx y en www.lucerolive.com ud83eudd29ud83cudf89 Seru00e1 transmitido a todo el mundo ud83cudf0eud83dudc49ud83cudffc https://www.eticket.mx/eventos.aspx?idartista=3318