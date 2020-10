Esta actriz dice adiós a la segunda temporada de “Control Z”

La serie “Control Z” llegó a la plataforma en mayo pasado y de inmediato conectó con el público al tocar temas como el bullying, la amistad, las nuevas tecnologías y la identidad de género, este último punto se abarca desde la perspectiva de vida de la actriz Zion Moreno, quien de inmediato conquistó a los espectadores por su talento y belleza.

Sin embargo, pese al éxito que tuvo su participación en la serie, la actriz comentó que no formará parte de la segunda entrega de la serie de Netflix. En su cuenta de Instagram, Zion dio la noticia y explicó los motivos por los que tomó esta decisión.

“Este año, Control Z me cambió la vida. Ha sido una experiencia única llena de amor y de magia. Sin embargo, tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”, escribió junto a un par de fotos del elenco.

“Gracias infinitas @netflixlat por todo el apoyo y por confiar en mí para contar la historia de Isabela. Siempre llevaré conmigo su fortaleza y determinación. Ojalá un día pueda ser más como ella. A ustedes que vieron la serie y que la recibieron con tanto apoyo, les doy las más grandes gracias. No estuviéramos en esta posición si no fuera por ustedes. Nunca tendré las palabras suficientes para agradecerlos. Y a mi familia de Control Z: les estaré echando porras y estoy muy emocionada por ver lo que viene en la siguiente temporada! Serán un éxito— eso lo sé en mi alma!”, continuó.

De inmediato, sus fans lamentaron su decisión, ya que consideran que su actuación era impecable y además su personaje representaba a la comunidad LGBTTI y a un sector de la sociedad con poca presencia en las producciones.

Por Patricia Villanueva