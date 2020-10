Aylin Mujica MINTIÓ sobre secuestro EXPRÉS, afirma conductor de TV; ASÍ la ventilaron: VIDEO

Una verdadera historia de telenovela es la que ahora protagonizan Aylin Mujica, Daniel Bisogno y el productor Alejandro Gou, todos integrantes del "Cuarentenorio Cómico".

La actriz Aylin Mujica publicó un video en el que explicó que fue víctima de un secuestro exprés y que eso provocó en gran parte de que no regresara a México para realizar sus presentaciones en la obra de teatro.

Esta situación ha generado una importante controversia porque todo estaba presupuestado para que ella estuviera en estas funciones y ahora la situación ha cambiado, pero con una polémica que se ha generado entre estos personajes.

Daniel Bisogno y Alejandro Gou cuentan su versión

En el programa "Ventaneando", Daniel Bisogno explicó a mayor profundidad lo que habría sucedido con Aylin Mujica y porque la versión del secuestro exprés es totalmente falsa.

"Tenemos dos semanas que estrenamos el Cuarentenorio Cómico (...) y de repente uno se topa con cosas como estas. Nosotros publicamos un mensaje sobre Aylin Mujica y que había sido víctima de un secuestro exprés el domingo por la mañana. Yo expresé que el domingo no pudo ser porque no coinciden las fechas, ya que ella tuvo función del Cuarentenorio Cómico y que no coincidían ni los horarios ni la historia porque si no, nos hubiera contado", explicó Bisogno.

Además, detalló que "sin embargo, nos enteramos que supuestamente todo esto habría sucedido de domingo para lunes cuando ella tomaba su vuelo rumbo a Miami, que es el sitio dónde radica. Ahí la primera mentira. Después de esto, al parecer sufrió un secuestro exprés a las 4 de la mañana y el vuelo salía a las 6 de la mañana, en el cual se fue, donde además pudo irse porque tenía su pasaporte con ella, siendo que afirmó que le robaron todo. Segunda mentira".

Alejandro Gou dio su versión sobre el caso Aylin Mujica

"Hablé con ella ayer, me dijo que había pasado algo terrible y me pidió que iba a estar fuera por dos semanas porque su papá le había quitado el pasaporte. Pero después me informó que iba a trabajar en Telemundo por dos semanas, un trabajo en donde le pregunté que si le habían dado el trabajo en ese momento. Esto despertó mi suspicacia, la asaltan y no le quitan el pasaporte ni el celular (...) le ofrecí hacer la denuncia y tampoco quiso. La verdad no le creo", aseguró Gou.

El productor afirmó que Aylin no le habló derecho y sentenció que después de una inversión hecha, simplemente las formas no fueron las correctas.

Andrea Escalona será la actriz que supla a Aylin Mujica en el Cuarentenorio Cómico.