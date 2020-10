Alfredo Adame, ¿ya no ha tenido problemas con la Secretaría de Hacienda?

EL SECRETARIO DE HACIENDA QUE INTENTÓ DURANTE AÑOS METERME A LA CÁRCEL ES LA PEOR RATA DE ESTE PAÍS Y TIENE ÓRDENES DE APREHENSIÓN, PORQUE LE APARECIÓ UN FIDEICOMISO DE 8 MIL MILLONES: ALFREDO ADAME

“Mi problema con Hacienda fue inventado cuando en televisión yo le menté la madre al que era el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que era un perseguidor de actores, conductores y futbolistas, persiguió a Hugo Sánchez, a Juan Gabriel y resultó ser la peor rata que ha tenido este país que tiene órdenes de aprehensión porque apareció con un fideicomiso de 8 mil millones no se si de dólares o de pesos terminando su segunda gestión, pero en aquel entonces me persiguió con dos órdenes de aprehensión porque me quería meter al bote pero conseguí un amparo y le terminé ganando tres asuntos al SAT, de los cuales salí absuelto, inocente, libre de todos los cargos, porque eran puras mentiras que inventó el secretario por la mentada que le di en tele nacional.”

¿Alfredo Adame, como que tienes antena para jalar problemas con políticos y también con mujeres que te dañan?

“Si, desgraciadamente, así ha sido con varias: Laura Zapata conspiró contra Aylin Mujica y contra mí en una obra de teatro, la caché y con pruebas en la mano la mandé por un tubo, pero ella deshizo una obra y por su culpa 70 personas perdieron el trabajo, a mí económicamente no me perjudicó porque afortunadamente estaba bien protegido, pero dejó desempleados a 70 bailarines y, encima, se pone flamenca a despotricar tonterías y por eso le dije que era una: alcohólica que se autosecuestró y cuando Rocío Banquells me atacó por defender a su hermana, le contesté que ella vendía cocaína y marihuana en un condominio en Fuentes del Pedregal 2 y que le conozco 50 fraudes. Diana Golden aseguró que yo le había puesto una pistola en la cabeza cuando le di asilo, me casé con ella, la hice mexicana a pesar de que era alcohólica y metió a mi casa al cuate con el que me andaba poniendo el cuerno. Por eso a todas cuando me atacan yo les contesto con verdades y sólo así logro acabar con sus ataques contra mi persona.”

LA INCÓGNITA A LA QUE SE ENFRENTA FACUNDO ES: ¿HABRÁ ENGENDRADO TRES HEREDEROS AL TRONO EL MISMO DÍA QUE SE ECHÓ TRES VOLADITOS CON TRES DISTINTAS DAMAS?

Facundo si es muy potente sexualmente, podemos exportarlo como la imagen del “semental mexicano”, cuando menos ya nos dimos cuenta que la eyaculación precoz no es problema para el conductor televisivo, la pregunta es mi querido Facundo: ¿Siquiera te lavaste entre lady y lady, entre dama y dama ahora que confesaste que tuviste sexo con tres mujeres distintas el mismo día? ¿O no te dio tiempo ni de vestirte ni de enjuagarte? Y ¿Usaste condón o engendraste tres herederos al trono el mismo día que te echaste los tres voladitos?

POR SHANIK BERMAN

HERALDODEMEXICO.COM.MX

