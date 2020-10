Aylin Mújica, entre lágrimas, revela que estuvo al borde de la MUERTE durante secuestro express

La actriz Aylin Mújica reveló que fue víctima de un secuestro express durante su última estancia en México; esta situación la llevó a pensar que los secuestradores iban a acabar con su vida.

Fue durante una entrevista para el programa "Suelta la sopa", que la guapa actriz reveló este pasaje de su vida con el cuál no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Me pone una navaja entre las piernas, me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’ y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros. Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar”.