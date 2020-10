Jenni Rivera y Mariana Seoane: Con unos tragos de TEQUILA, así fue su reconciliación

Una de las primeras eliminadas de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara? Fue Mariana Seoane quien hace algunos años tuvo diferencias con Jenni Rivera y hasta en un programa de espectáculos se pelearon, pero, ¿Por qué se odiaban?

En una entrevista que dio para Gustavo Adolfo Infante, Mariana Seoane reveló cómo es que nació su enemistad con “La Diva de la Banda”.

De acuerdo con la exparticipante de ¿Quién es la máscara?, todo inició en un programa de radio de Estados Unidos cuando el conocido locutor “El Piolín” quiso sembrar una rivalidad entre ambas cantantes pues en aquel momento el tema “La niña buena” de Seoane y “Rebelde, parrandera y atrevida” de Jenni Rivera se encontraban sonando.

Seoane fue cuestionada por el locutor sobre qué pensaba de Jenni Rivera que ella no quería ser una niña buena tal y como lo decía su canción, de acuerdo a Seoane ella no quiso engancharse.

Pero el problema mayor vendría en un encuentro que tuvieron en el programa “El Gordo y la Flaca”.

“Luego voy a un programa que es el que desata todo, al programa de El Gordo y la Flaca, nunca hubo un tema entre nosotras, quisieron armarlo, voy a ese programa, estoy desde Miami y ella está desde Los Ángeles vía satelital, entonces, en algún momento que yo estoy hablando se le corta la transmisión a ella, no sé si me estaba atacando, yo no estaba diciendo nada malo y el tema es que luego ella dijo, que seguramente yo andaba con algún ejecutivo de Univisión, que porque habían mandado a bajar su imagen” dijo Seoane a Gustavo A. Infante