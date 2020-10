Erika Buenfil relata momentos de terror por inundación en su casa: "Se perdieron cosas"

Erika Buenfil fue una de las víctimas de las fuertes lluvias en la Ciudad de México, pues relató que debido a ello el sótano de su casa se inundó causando pérdidas materiales.

La “reina del TikTok” señaló que su hogar sufrió daños luego de las lluvias que azotaron gran parte de la capital del país, aunque intentó pedir ayuda los bomberos no podían pasar hasta donde se encontraban debido a la magnitud de la inundación en la zona.

Durante un encuentro con periodistas, fue cuestionada sobre lo sucedido: “Yo me inundé, nada más que no lo publiqué ni dije nada. Se me inundó mi sótano, horrible, me llegó el agua hasta las rodillas, fue todo un show”, dijo.

"Cuando me tocó la inundación, quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar, la calle estaba como un río pero mi hijo no me lo permitió por la cuestión de la ubicación y me dijo: 'mamá, se va a hacer un rollo', pero yo quería hacer un en vivo para pedir ayuda", dijo.

Pérdidas por inundación

Durante la entrevista la actriz reveló haber sufrido mucho por la pérdida de sus cosas, sin embargo, destacó que lo más importante era que su familia se encontraba bien y que todo quedó en cuestiones materiales.

“Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero pues todo se recupera, los coches se salvaron porque hubo gente que sí perdió los coches, pero nosotros estamos bien, nada más hay que remodelar”, señaló.

Sobre remodelaciones en su hogar, Erika Buenfil dijo que esperará a que pase la emergencia sanitaria para darle un segundo aire a su casa, pues teme que mucha gente llegue a trabajar ahí con riesgo de contagio.