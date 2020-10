Hasta 5 mil pesos cuesta un saludos de alguna personalidad

Hace unos días, el tiktoker Kunno causó polémica entre sus seguidores al cobrar mil 200 pesos por mandar saludos personalizados, esto causó indignación entre los usuarios de redes sociales por el costo “tan alto”, según algunos. Sin embargo, esta actividad es común entre las celebridades.

Existen plataformas como Cameo, Vibox y Holafan con un amplio catálogo de actores, cantantes, deportistas, políticos e influencers que cobran por mandar un saludo personalizado y los precios varían desde los 300, 500, 800, mil o superar los cinco mil pesos.

En Cameo hay más artistas internacionales, pero también aparece Belinda que cobra 250 dólares por saludo, es decir, unos cinco mil 604 pesos, por una mención de Jaime Camil hay que pagar 100 dólares, poco más de dos mil 240 pesos.

En el ámbito nacional la app Vibox tiene a artistas como Yordi Rosado, un saludo de él cuesta 999 pesos, uno del grupo Playa Limbo está en 799, el de Livia Brito, en 749 y el de Roberto Palazuelos se cotiza en 2499 pesos. El “Diamante Negro”, lleva sólo dos meses en la plataforma y ha ganado cinco mil dólares cada mes.

Noticias Relacionadas ¡Escándalaaa! Kunno cierra sus redes sociales tras críticas a cobros de saludos

“Creo que es un negocio válido, es la manera de estar cerca de mis verdaderos fans, de mandarles mensajes personalizados. Además, son para momentos especiales, son videos que van a proyectar en fiestas y los verán más de 50 personas, entonces creo que es algo bueno”, detalló Palazuelos.

El nombre del comediante Freddy Ortega también aparece en la página, su saludo está en 499 pesos. A él lo invitaron a formar parte de la plataforma desde hace tiempo y tampoco considera que sea un mal servicio.

“A mi me invitaron, una amiga me dijo que entrara. Lo hice como un favor, pero esto no quiere decir, que si alguien me encuentra en la calle, le niegue el saludo. Si hay gente que le gusta y puede pagarlo, adelante, creo que es encontrar un balance, tampoco voy a vivir de esto”, aseguró el comediante.



Tan normal es la venta de saludos, como los M&G, en donde la gente paga para ver al artista antes de un concierto o un show. O los actores de teatro que al terminar una obra, salen a tomarse la foto con el público, a cambio de una cifra económica.

Hay otros artistas que no comparten estas ideas y aseguran que no entrarían a una plataforma así, porque se deben al cariño del público y lo mínimo que pueden hacer es ser agradecidos. De hecho, la cantante Karla Díaz, de JNS, encontró en redes sociales un anuncio de que vendía mensajes personalizados, pero ella ha rechazado ese servicio dos veces, por lo que le pidió a sus fans ser precavidos con lo que compran.

“Alguien que está haciéndose pasar por mí para cobrar saludos, pero no es mi cuenta oficial y yo no lo haría. Respeto a los que lo hacen, porque sé que es una fuente de ingreso, más en esta época de crisis, pero no entraría, porque yo los doy de buena fe y no es grato cobrarles a mis fans por un saludo”, afirmó.

La cantante Litzy también ha rechazado participar en distintas plataformas de ese estilo, porque considera que su carrera está hecha con el apoyo de la gente y lo mínimo que puede hacer para retribuirlos es mandarles saludos cuando se los piden. “Respeto a quien lo hace, pero creo que es algo abusivo, que si tus fans ya pagan para verte en un concierto o compran tu música, todavía les cobres por eso”, detalló.

Nueva forma de lucrar

Kunno perdió varios seguidores, tras el anuncio de que cobraba los saludos y fue duramente criticado, por burlarse de lo que pasaba.

perdió varios seguidores, tras el anuncio de que cobraba los saludos y fue duramente criticado, por burlarse de lo que pasaba. Roberto Palazuelos , además de ser actor es abogado y empresario. Tiene varios hoteles en Cancún.

, además de ser actor es abogado y empresario. Tiene varios hoteles en Cancún. Palazuelos también sigue con su carrera actoral en cine y series de televisión.

Freddy Ortega es uno de los comediantes más reconocidos de México.

es uno de los comediantes más reconocidos de México. Karla Díaz forma parte de JNS desde que era una niña y actualmente debutó en la conducción.

forma parte de desde que era una niña y actualmente debutó en la conducción. Litzy participa en la serie “Manual para galanes” de Claro Video.

TABLA DE COSTOS EN VIBOX

Roberto Palazuelos: $ 2499

Jo Jo Joge Falcón: $1999

La Güereja: $699

Juan Osorio: $499

Playa Limbo: $ 799

Roberto Palazuelos: $2499

Andy Escalona: $299

Cecilia Galliano: $699

Livia Brito: $749

Alfredo Adame: $499

Freddy Ortega: $399

Por Patricia Villanueva