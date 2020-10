Macky González cambia el deporte por la actuación

Tras su participación en “Exatlón” y resultar ganadora en el equipo de Cobras en “Guerreros 2020”, Macky González se toma un descanso físico y mental, mientras se alista para un nuevo reto profesional, su preparación como actriz.

“Las artes siempre me han gustado, pero tomé caminos diferentes que me llevaron al deporte de alto rendimiento, entonces ahora simplemente es retomar cosas que me gustaban cuando era mas chica”, aseguró la también conductora.

Considera que su participación en “Guerreros 2020” fue un pequeño entrenamiento en el mundo de la actuación, ya que al ser capitana enfrentó muchos retos, estrés, presiones y demás emociones que no podía mostrar frente a la cámara, para las que daba su mejor cara. De hecho cree que la mayoría de las personas cuentan con ese instinto actoral que les permite sobrellevar el día a día.

¿Dejará su carrera deportiva?

Sobre si dejará por completo el deporte, aún no está segura, espera mantenerse activa con rutinas o entrenamientos para sus seguidores de redes sociales, ya que muchas seguidoras le piden tips.

Ante el tema de su paso por los dos realities de competencia extrema, comentó que ambos tienen distintos grados de complejidad, pero sufrió bastante en “Guerreros 2020”, lidiando con los egos y humores de sus compañeros, así como sirviendo de intermediaria entre la producción y sus colegas.

Finalmente, comentó que es bueno que lleguen programas que muestren deportes y trabajo en equipo, porque esto permite fomentar los buenos hábitos entre la sociedad.