Destaca Ismael Burgueño como el presidente municipal más votado en la historia de Tijuana

Este domingo 2 de junio se llevaron a cabo las elecciones para la Presidencia de la República, nueve estados, elección de diputados, senadores y algunos presidentes municipales, entre los que destaca el candidato Ismael Burgueño de Morena, quien se ha convertido como el más votado en la entidad.

De acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024, emitido por el Instituto Estatal Electoral de Baja California a las 15:00 horas de este 3 de junio, Ismael Burgueño tiene un total del 58.37 por ciento de los votos, seguido de Maria del Carmen Flores Avila con el 13.68 por ciento.

Al respecto en redes sociales, el virtual ganador de la Presidencia Municipal emitió un mensaje tras el resultado de las elecciones locales, enfatizando la victoria de la democracia y la necesidad de la participación de todos para seguir transformando la ciudad.

"Hoy ganó Tijuana y la democracia", declaró el candidato, destacando que este momento marca solo el inicio de un proceso que requiere del compromiso y la colaboración de toda la comunidad.

Subrayó la importancia de la unidad como un pilar fundamental para lograr una Tijuana con mayor seguridad, movilidad y bienestar.

El candidato citó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmando su compromiso con la honestidad, la transparencia y el servicio al pueblo. "Nuestro compromiso es claro: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", afirmó.

Asimismo, aseguró que trabajará con honestidad, orden, resultados y amor por Tijuana, comprometiéndose a servir a la ciudad con integridad y dedicación.

El candidato agradeció a la comunidad por ser parte de este proceso electoral y por confiar en su propuesta, haciendo referencia a la "cuarta transformación" impulsada por el gobierno federal y prometiendo tiempos mejores para Tijuana.

Con este mensaje, el candidato reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudad y de sus habitantes, promoviendo la participación ciudadana y la unidad como principales herramientas para lograr la transformación deseada.

dhfm