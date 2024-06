Cobró factura que MC hiciera de la política una broma con el concepto de "fosfo fosfo": Enrique Alfaro

Las malas decisiones de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) sí cobraron factura en los resultados obtenidos en Jalisco en el pasado proceso electoral del 2 de junio, aseguró el mandatario Enrique Alfaro quien señala que los electores decidieron con un voto diferenciado.

"Si pasó la factura, insisto, la factura de haber tomado decisiones ocultadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, en el 'fosfo fosfo', yo creo que tiene un concepto más complejo, yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel, así de sencillo, esa política no es política", sostuvo.

Sigue leyendo:

Enrique Alfaro recibe en Casa Jalisco a gobernador electo Pablo Lemus

IEPC Jalisco entrega constancia de mayoría a candidatos electos

Critica que se le apuesta al último lugar

Foto: Especial

Alfaro adelantó que fijará su postura en los próximos días, pero adelantó algunas impresiones entre otras, lamentó que desde la dirigencia nacional del partido que lo llevó a la gubernatura, haya celebrado que le ganaron en las urnas al Partido Revolucionario Intitucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque ambos partidos 'ya están muertos desde hace mucho, nada más que nadie les avisó'.

Calificó también de mediocridad el que le apuesten por un cuarto lugar solo para seguir recibiendo recursos y mantener el registro.

"La verdad a mí me da mucha pena que estén viendo eso como una apuesta de futura del partido. Nosotros en Jalisco tenemos un partido que gana elecciones y yo quisiera que a nivel nacional hubiera una visión en la que en lugar de estar viendo si le ganaste al PRI, pues pudieras construir una alternativa para México que no estuviera diseñada a partir de la banalidad, como sucedió en esta campaña, que no estuvieran las decisiones del partido siendo tomadas por un grupo de asesores que se encristaron en el partido y que han hecho un modo de vida del presupuesto del partido, quiero que haya muchas cosas diferentes".

Finalmente, expuso que ojalá Jorge Álvarez Máynez "vuelva a ser Jorge" y deje de ser un personaje impuesto.

"Yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador. Pero, por supuesto, la posibilidad de que esa visión de partido sea la que elija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe está absolutamente cancelada. Aquí no aceptamos imposiciones, ni hoy ni nunca. El día que quieran que platiquemos, platicaremos, pero, si alguien está pensando que a Jalisco lo van a someter con una instrucción desde el centro, yo creo que no acaban de conocernos. Así de sencilla".

En Jalisco no metió las manos en el proceso, asegura

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro asegura que fue respetuoso durante el proceso electoral y no 'metió las manos' además de que se mantuvo respetuoso de la normativa electoral, en contraste de lo que se mostró a nivel federal, en referencia también a la presencia del presidente de Morena, Mario Delgado en el Estado y luego de que los resultados no fueron favorables para la candidata Claudia Delgadillo en Jalisco.

"No tomo nada personal y ojalá todos pronto se serenen, acepten la voluntad del pueblo de Jalisco y sigamos adelante... Siempre hubo diálogo con todas las fuerzas y hubo respeto al proceso electoral y sobre todo hoy hay respeto a la voluntad que tomó el pueblo de Jalisco y que a mí, en lo personal, me da mucho orgullo. El voto de confianza que los jaliscenses le dieron a este proyecto que me honré encabezar durante tantos años".

Sin embargo, reconoció que si es necesaria la autocrítica y "hacer ajustes y aceptar derrotas que nos dolieron" aunque calificó como un resultado 'heróico' el logrado en Jalisco ante un proceso complicado.

Sostuvo una vez más que seguirá defendiendo sus ideas políticas al menos hasta que se retiré y que son válidas porque él le aportó mucho al proyecto de MC.