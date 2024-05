Morena pide que “marcha rosa” a favor del INE salga del gasto de campaña de Xóchitl Gálvez

El dirigente nacional de morena, Mario Delgado, pidió este jueves que la “marcha rosa” a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) salga del gasto de campaña de la candidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez.

Delgado aseguró que no es una movilización de la ciudadanía sino una organizada por partidos opositores que harán proselitismo a favor de su representante para ocupar la presidencia de México.

En conferencia de prensa, Delgado dijo que se debe fiscalizar la movilización como gastos de campaña de la candidata de la oposición, y también deben contarse como gastos anticipados las movilizaciones que se realizaron bajo la misma convocatoria en noviembre de 2022 y en febrero de 2023 y 2024.

“Yo no estoy de acuerdo con la presidenta del INE quien dijo que si Xóchitl lo pone en su agenda se lo va a contabilizar. Perdón, pero todos los días a Morena lo están persiguiendo, diciendo que hay actos que no reportamos en la agenda. Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país en el Zócalo de la ciudad no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo porque no es ciudadano”.