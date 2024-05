Asegura Xóchitl Gálvez no temerle al INE y fiscalice sus gastos de campaña

Ante la controversia que se suscitó por su participación en el mitin del Zócalo del próximo 19 de mayo, la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez aseguró no temer al Instituto Nacional Electoral (INE).

La candidata de "Fuerza y Corazón por México" explicó que no tiene problema con que el INE fiscalice sus gastos de campaña y que le contabilice lo que se gastará en este acto al que asistirá como invitada en su calidad de ciudadana.

Piso parejo

"Voy a muchos eventos que organiza la sociedad civil y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca, no tengo problema".

En entrevista previa a una reunión con simpatizantes de Reynosa, Tamaulipas, Gálvez pidió a la autoridad electoral que también revise con el mismo detalle los gastos que realiza la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, ya que afirmó que la ex jefa de gobierno ya rebasó por varios cientos de millones de pesos el tope de gastos de campaña con la presencia de los anuncios espectaculares y el resto de la propaganda que ha desplegado en todo el país.

"La que ya rebasó por cientos de millones de pesos es la Sheinbaum y ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del Zócalo donde Sheinbaum llevó gente desde Tijuana y de todos los lugares en camiones a la Ciudad de México".

Tras afirmar que no esconde el dinero que se gasta en campaña a diferencia de Sheinbaum Pardo que declara menos de lo que en realidad gasta, la abanderada de la oposición sostuvo que el INE no ha puesto piso parejo en la contienda electoral, y aun así, dijo, "yo voy a poder contra el Presidente, con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum y a la que me pongan enfrente”.

Aseguró además que sus gastos de campaña están muy por debajo y que no ha escondido dinero. Asimismo, Xóchitl Gálvez adelantó que el próximo y último debate presidencial va a estar muy bueno, por lo que les pidió a sus seguidores que nadie se lo pierda, ya que en la recta final de su campaña habrá nuevas denuncias o escándalos “habrá de todo, pero no tengo nada de qué avergonzarme”.

Al respecto, el INE aprobó para esta campaña presidencial que los candidatos tuvieran un tope de gastos de campaña de 660 millones 978 mil 723 pesos, montó que podrán gastar hasta el 29 de mayo del 2024, cuando inicie un periodo de veda previo al día de votación, que es el domingo 2 de junio.