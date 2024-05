“Los jóvenes serán un poderoso dique contra la derecha antiderechos”: Clara Brugada

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, señaló que “los jóvenes serán un poderoso dique contra la derecha antiderechos”, y apuntó que esto se demostrará en las urnas el próximo 2 de junio.

Durante un diálogo con la comunidad estudiantil de la UNAM, Brugada Molina insistió en que “en esta ciudad no pasará la derecha”, pues los del “PRIAN ofrecen como futuro regresar al pasado de corrupción”.

Incluso, ejemplificó que muestra de ello es que intentaron en plena época electoral “amordazarnos” para no ligar Santiago Taboada con el denominado “Cártel Inmobiliario”; “pero aquí estamos y no nos van a callar”.

Nos ofrecen regresar al pasado de la la violencia, a la exclusión social, a criminalizar a los jóvenes y la protesta, a la persecución política, a la censura, a la mentira, al clasismo, al racismo, eso representa el PRIAN.

En el Palacio de la Escuela de Medicina, la iztapalapense agregó que gobernará bajo los principios de Morena: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Por lo que dijo “manifestó mi voluntad de defender y luchar por esta ciudad democrática y justa, por una ciudad progresista y el lugar donde nadie sobra”.

Promete respeto a la protesta, libertad de expresión y programas sociales

Explicó que los gobiernos de la cuarta transformación regresan los impuestos en obras, programas y proyectos de bienestar.

Nosotros representamos el respeto a la protesta, a la libertad de expresión, a programas sociales y al amor al pueblo. Nuestro proyecto se sintetiza en una ciudad de bienestar de libertades y derechos.

Finalmente llamó a los jóvenes a emitir su voto con la intención de defender al democracia que actualmente se tiene.