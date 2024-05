Mauricio Tabe se declara ganador en el debate en la alcaldía Miguel Hidalgo

A unas semanas de las elecciones, Mauricio Tabe, candidato por la Alianza Va por la CDMX, tundió a su contrincante de Morena, Miguel Torruco, en lo que fue el debate entre los aspirantes a gobernar los próximos tres años la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con propuestas como instalar centros de monitoreo por sector, blindar las unidades habitacionales y duplicar los módulos de seguridad, el aspirante a gobernar por tres años más anunció el reforzamiento de la estrategia BlindarMH para conseguir que Miguel Hidalgo sea la más segura de toda la Ciudad.

Sigue leyendo:

Fiscalía notifica a familiares de 3 víctimas del presunto feminicida de Iztacalco tras análisis de restos humanos

Piratería genera ganancias por 2,991 mdd en México: Amcham

Tabe recordó que con la administración pasada de Morena, sólo el 30 por ciento de los vecinos se sentían seguros en esta alcaldía; y ahora, luego de tres años, más del doble de sus habitantes se sienten más seguros de vivir en esta demarcación.

“La gente en Miguel Hidalgo ya no quiere a Morena y no van a regresar, por eso que no nos extrañe escuchar propuestas que no se pueden cumplir o mentiras como que Iztapalapa es más seguro que Miguel Hidalgo, yo lo que les aseguro que este 2 de junio tenemos que defender Miguel Hidalgo”, apuntó.