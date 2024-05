Guadalupe Taddei: "El INE reprueba cualquier tipo de violencia"

Guadalupe Taddei, Consejera Presidenta del INE aseveró que "el INE está fuerte y preparado, ha venido trabajando con toda la capacidad y profesionalismo que lo caracteriza" para realizar la jornada electoral del domingo 2 de junio en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite a través de la señal de El Heraldo Media Group.

"El INE reprueba cualquier tipo de violencia", sostuvo Guadalupe Taddei.

Aclaró que el Instituto reprueba cualquier tipo de violencia y reconoció que es preocupante pero aseveró que han venido trabajando para que las fuerzas de seguridad acompañen la jornada electoral y ocurra con tranquilidad además de que dan especial atención a los focos rojos.

Señaló que las primeras tendencias saldrán a partir de las 22:00 horas Foto: Archivo

Precisó que hasta el momento 174 casillas no podrán instalarse pero no todas por un tema de inseguridad, refirió que 88 de ellas se encuentran en Michoacán y no se podrán instalar por usos y costumbres, otras por la violencia político-social en comunidades "que deciden no instalar casillas porque traen demandas que no han sido cubiertas".

Adelantó que los primeros resultados de las tendencias se darán entre 22:00 y 22:30 horas pero explicó que el INE no da las tendencias de los estados, solo de la Presidencia, Diputados y Senadores. También detalló que el conteo rápido es un ejercicio estadístico mientras que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es una fotografía exacta de lo que sucede en las casillas instaladas.