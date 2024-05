¿Qué es el PREP del INE y porqué es importante para las elecciones 2024?

PREP se refiere al sistema de aproximación sobre los resultados de las elecciones que implementó el Instituto Nacional Electoral (INE) a partir del año 2000. Dicha información se obtiene gracias a la recopilación de los datos obtenidos en las actas electorales por medio de los funcionarios de casilla.

Los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), son los encargados de almacenar estos documentos.Este sistema forma parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se obtiene gracias a la recopilación de los datos obtenidos en las actas electorales

Foto: Archivo

¿Como funciona el PREP?

Al término de la jornada electoral con el cierre de casillas, se cuentan los votos y se llenan las actas de escrutinio y cómputo.

El capacitador asistente electoral, captura el acta con la aplicación PREP casilla con el fin de enviarla al monitor de captura de actas digitalizadas.

El acta física se transporta a los consejos distritales así como a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), en donde se reciben las actas. Posteriormente se imprime la fecha y la hora de acopio en el acta y se le pega un código QR.

Se digitaliza el acta y su imagen se envía al monitor de captura de actas digitalizadas. Dos capturistas en diferentes puntos de la República Mexicana, tienen la labor de capturar la misma acta y el sistema verifica los datos. Una vez verificados, están listos para su publicación.

Foto: INE

Finalmente los resultados se publican en la página del PREP https://prep.ieem.org.mx/#/ en donde todos pueden acceder a dicha información.

¿Porqué es importante el PREP?

Es importante ya que permite tener una aproximación a los resultados de las elecciones de manera rápida y oportuna justo en la misma noche en que se cierra la jornada electoral.

Tiene como principal objetivo informar a todos los sectores de la población, desde la ciudadanía y los medios de comunicación, hasta el Consejo General del INE, los partidos políticos y las coaliciones.

¿Para que sirve el PREP?

Foto: INE

No es el resultado definitivo

Hay que tomar esta información como una posibilidad, ya que no se debe de olvidar que el PREP es solo un sistema preliminar de carácter informativo, es decir es una recopilación de datos que estima un posible resultado, mas no es no definitivo.

No hay que confundir al PREP con un conteo rápido ni con alguna clase de encuesta, este sistema solo captura y pública aquella información grabada por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y de cómputo.

Lo que está en juego en las elecciones 2024

El domingo, 2 de junio de 2024 se llevaran a cabo las próximas elecciones, los cargos que estarán en juego serán: