Faltan por recogerse más de 12 mil reimpresiones de INE en Edomex; plazo vence mañana

En el Estado de México de las 290 mil reimpresiones credencial de elector que se solicitaron para votar el 2 de junio, falta que sean recogidas más de 12 mil 240, un 4 por ciento, y el plazo para ello vence este viernes, recordaron autoridades electorales federales.

El esquema aplicó para aquellos mexiquenses que hubieran extraviado el plástico, o les haya sido robada o dañado. La cifra de reimpresiones por la jornada electoral del 2 de junio es similar a la del 2021 cuando fueron un total 300 mil casos.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez, informó que los más de 70 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) operarán de un horario de las 8:00 horas a las 20:00 de este viernes, para entregar las reimpresiones del INE.

Remarca que hay capacidad para atender a los 12 mil ciudadanos

Descartó la posibilidad de que se pueda ampliar el plazo fatal, dado que con tiempo se informaron los tiempos.

“Es muy poquito, nosotros normalmente en nuestros Módulos de Atención Ciudadana cuando cerramos en enero teníamos capacidad para atender hasta 40 mil personas diarias, 12 mil es nada”, manifestó.

El funcionario electoral explicó que las reimpresiones que no se recojan por parte de los mexiquenses, se procederán a su resguardo y se levantará un acta de ello, para ser entregadas un día después de las votaciones. No obstante, recordó que normalmente cuando ocurre esto la ciudadanía ya no pasa por ellas, sobre todo si es que su vigencia está por concluir y prefieren actualizarlo para que tengan otros años para hacer su renovación.

“Como son reimpresiones casi no se recogen y las tenemos que dar de baja más adelante, porque lo que pasa es para qué quiero una reimpresión si ya me faltaban dos años mejor la saco nueva y tengo otros 10 años de vigencia (...) Tu reimpresión no se cambia, si tu la pierdes ahorita y se te vencía el próximo año yo te doy una igual, que se te vence el próximo año; entonces si ya vas al modulo para que la quiero para un año, de una vez por los 10 años”.

En la jornada electoral del 2 de junio se aprobó una lista nominal de más de 13 millones de votantes en la entidad mexiquense, quienes elegirán a quien será el nuevo titular del Ejecutivo federal, así como representantes populares y alcaldías.