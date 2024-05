INE hace un llamado a gabinete de seguridad para garantizar elecciones sin violencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado este jueves al gabinete de seguridad del país para garantizar la participación de la ciudadanía ante el clima de violencia en el país, luego del asesinato de Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero en el último día de las campañas.

De acuerdo con la consejera Norma Irene Cruz y en la inauguración de la macrosala de prensa del organismo para medios, estas lecciones dejaron mucho que aprender luego de varios ataques a candidatos y la dimisión de los mismos a competir por el crimen de violencia, por lo que expresó que a pesar de que el INE “hace bien su trabajo, se espera que hagan más”; sin embargo, dijo, necesitan de las autoridades de seguridad del país.

Por otra parte, aseguró que el organismo electoral se ha enfocado en los ejercicios y simulacros luego del final del proceso electoral, para tener listos los resultados de boca de urna, aunque siguen en mesas de seguridad con autoridades para garantizar elecciones seguras.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey, condenó el asesinato que ocurrió el miércoles en contra del candidato de Guerrero y dijo que es lamentable que siga pasando a estas alturas del proceso electoral.

Agregó que debido a este tipo de sucesos, la mesa de seguridad el INE con el gabinete de seguridad seguirá hasta que sean entregados todos los paquetes electorales luego de las elecciones del dos de junio.

El consejero de Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, aseguró que el órgano electoral autónomo rechaza hacer un llamado a los criminales a cesar la violencia o dejar de asesinar a candidatos a cargos públicos.

En conferencia de prensa conjunta al inaugurar la Macrosala de prensa del INE, el consejero Rivera respondió a una pregunta sobre si el INE considera hacer un llamado a los autores de violencia y concretamente a los criminales que han matado.

"No sé si eso tendría sentido, yo no sé qué clase de llamado se le podría hacer a asesinos y a criminales. No creo que tengan mucha conciencia cívica y me parecería inútil o totalmente ineficaz, yo no comparto la idea de invocar o convocar a criminales a respetar la vida", afirmó.