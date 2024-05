Unidos y juntos, Daniel Serrano confía en apoyo de izcallenses para ganar el 2 de julio la presidencia municipal

Durante su evento de cierre de campaña simbólico celebrado la mañana de este domingo en la Explanada Municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios agradeció a todas y todos los ciudadanos por el apoyo brindado durante los 31 días de campaña transcurridos.

Sigue leyendo:

La cuenta regresiva está en marcha para ganar: Libia Dennise

Marina Marti Meza cierra su campaña arropada por Movimiento Ciudadano en Tlalpan

“Después de un mes tan intenso física y emocionalmente, para mí nada es igual, porque hoy me responsabilizo del cúmulo de sueños que has tenido la confianza de hacerme de conocimiento, porque conmigo diariamente ya viajan tus palabras, tus miradas, tus peticiones, tus tristezas, tus propuestas, tus cálidos abrazos, que quizás no sepas, pero en muchos días, no sólo en la campaña, eran lo único que al finalizar el día me sostenían”.