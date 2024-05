Garantiza Xóchitl Gálvez que trabajará duro para transformar a México y para que vuelva a ser un país seguro

En Atlacomulco, Estado de México, la candidata presidencial de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Galvez prometió trabajar duro para que México vuelva a ser un país próspero y en paz.

La abanderada presidencial de la oposición, pidió tener fe y confianza ya que aseguró que Dios los acompaña en este camino para ayudar a los niños mexicanos.

En este marco, acusó a Morena de ser el partido que eliminó los programas y apoyos sociales en favor de los pueblos indígenas. Recordó que como titular de los pueblos indígenas, se construyeron 10 universidad Interculturales bilingüe y se dieron apoyos diversos, pero después de ella, nadie volvió a tocar el tema, y menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, y a pesar de tener conocimiento de la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que por la mañana determinó prohibirle que no calificara a Morena como Narco Partido, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, indicó que mientras no le notifiquen ella seguirá llamándole así.

“Y ya me prohibieron decirle Narco Partido, pero como todavía no me notifican, ya no le voy a decir Narco Partido al Narco Partido, pero no hay duda que Morena está aliado con los delincuentes”, expresó.