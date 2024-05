Claudia Sheinbaum desmiente noticias falsas: cierre de iglesias, tatuaje de Santa Muerte y más

A ocho días de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por México por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, aprovechó sus redes sociales para desmentir noticias falsas sobre ella que están relacionadas con el cierre de iglesias, la propiedad privada y PEMEX.

“Vamos a ganar la presidencia y no vamos a cerrar ninguna iglesia, ningún templo; nuestro respeto a todos los cultos, todas las religiones de nuestro pueblo. Falso que vayamos a cerrar cualquier iglesia, han dicho que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe, absolutamente falso, no crean esas noticias. También que nosotros vamos a cambiar la Constitución para que no haya propiedad privada en nuestro país, otra absoluta falsedad, respetamos la propiedad privada”, indicó la abanderada de Morena.

Asimismo, aprovechó también para indicar que ella no cuenta con ningún tatuaje en su cuerpo relacionado con la Santa Muerte y que por supuesto no venderá acciones de PEMEX, como se ha estado viralizando en videos hechos con su voz gracias a la inteligencia artificial.

Claudia Sheinbaum llama a mexicanos a votar libremente

La Dra. Sheinabum también aprovechó para indicar que hay personas que se están haciéndose pasar por Morena, y que están ofreciendo dinero a cambio de que las y los ciudadanos entreguen la credencial de elector.

“Por favor es absolutamente falso y aprovecho también para decirles que voten libremente. La credencial de elector guardenla para el día de la elección, no la den a cambio de dinero, que es la nueva forma que están haciendo para cometer fraude electoral; lo que quieren es que no salgan a votar, porque saben que la gran mayoría del pueblo de México está con nosotros”, indicó Claudia Sheinbaum.