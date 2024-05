Asegura Jorge Álvarez Máynez que no abandonará la contienda electoral

Al reaparecer en actividades proselitistas, con semblante triste, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que no se bajará de la contienda electoral ni va a declinar a favor de nadie.

Esto luego de los ataques y acoso del que ha sido victimario tras la tragedia que se registró en un acto de campaña en San Pedro Garza García, el pasado miércoles, en el que murieron 9 personas por la caída de la estructura del escenario instalado, en el que Máynez salió ileso.

Sigue leyendo:

Descarta Protección Civil pronóstico de fuertes vientos en San Pedro

Máynez: Permanecen 12 heridos hospitalizados por caída de escenario en Nuevo León

Cierre de campaña en pausa

“No yo nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido", señaló el candidato.

Luego de que le comentaran a Álvarez Máynez que se veía visiblemente afectado por la tragedia, el candidato presidencial respondió: Sí, no te puede no afectar, pero una cosa es tener dolor y otra cosa es no tener la fortaleza para afrontar un mal momento.

Apuntó también que la asistencia para el cierre de campaña, este viernes, de los candidatos en Tlaquepaque, Jalisco fue suspendida y evaluará si retoma sus actividades rumbo al cierre de campaña el próximo 29 de mayo, lo que dependerá de la evolución de las personas afectadas.

“Lo vamos a tener que evaluar de acuerdo a la evolución de las personas, de los hechos, pero lo vamos a estar evaluando, día a día, y hora a hora”, precisó.

El abanderado emecista, quien rechazó que esté haciendo un show para sacar beneficio político, expuso que es contrastante cómo se reacciona en un momento como el sucedido e indicó que “es una vergüenza, como los representantes de la vieja política actúan ante estas circunstancias".

Tras el encuentro con estudiantes de periodismo de la Escuela “Carlos Septién”, lo primero que hizo Álvarez Máynez fue ir con su familia, su esposa y sus dos hijos, a quienes no había visto desde el miércoles, y después analizará si regresa a las actividades de campaña, lo que dependerá de la evolución del lamentable hecho se Nuevo León.

Apoyó la idea que las autoridades realicen una investigación en torno a lo sucedido con la caída de la estructura, pero rechazó ahondar en la posibilidad de alguna responsabilidad ya que dejó entrever que fue provocada por la presencia de un fenómeno natural.