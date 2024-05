Mario Delgado: "No me están investigando por nada, no tendrían por qué hacerlo"

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, retó a la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez a presentar pruebas de las acusaciones y de estar presuntamente bajo investigación criminal por las autoridades de los Estados Unidos.

Delgado Carrillo afirma que no tuvo ningún relación con Sergio Carmona, que aunque si lo conocía, nunca recibió financiamiento de su parte o para el partido de Morena.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio, que transmite en la frecuencia del 98.5 FM, el líder morenista señala que las acusaciones hechas por Xóchitl Gálvez son parte de la guerra sucia en contra del movimiento, toda vez que las cifras, nombres y fechas de investigaciones presuntamente en su contra, no coinciden en nada.

La candidata del PRIAN me acusó de tener un negocio multimillonario de huachicol, 700 mil millones de pesos no tiene idea de cuanto es esa cantidad.

Referente a la supuesta investigación, aclaró que esto se debe a que en 2019 fueron detenidos tres narcomenuditas al sur de Nueva York, quienes en 2021 recibieron condena y "apenas salieron hace un par de meses".

Comentó además que la bitácora de vuelo que se presentó por parte de Xóchitl Gálvez fue alterada, pues "me responde por Transparencia, no coincide que sea un vuelo a la Ciudad de México, fue de Los Cabos a Culiacán, la bitácora de vuelo no coincide, la bitácora de vuelo real fue alterada".

Se solidariza con MC y familiares de heridos

Ante la caída del escenario donde se realizaba un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García en donde se han registrado hasta el momento nueve personas fallecidas, Mario Delgado externó su pésame a las familias de las víctimas y afirmó que "nunca perder el sentido de humanidad y solidaridad".