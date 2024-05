Expone Xóchitl Gálvez que no permitirá que se logré el Plan C de la 4T

En un encuentro con ciudadanos de la alcaldía Álvaro Obregón, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que las elecciones del próximo 2 de junio no serán un simple trámite, como pretende que sea la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

En el Parque de la Bombilla, Gálvez Ruiz afirmó que los dichos de Sheinbaum Pardo muestran la soberbia y arrogancia de una candidata que no conoce la libertad del pueblo de México, y llamó a la ciudadanía a salir a votar para evitar el Plan C que tiene la 4T, que pone en peligro a México.

Plan C

“No va a pasar su 'Plan C' no les vamos a permitir que controlen el Congreso, a los ministros. No vamos a permitir que desaparezca el INE, por eso Morena, hoy se los digo, es una amenaza, una amenaza a la democracia”, indicó.

Por ello, acompañada del candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, la abanderada del PAN, PRI y PRD insistió en que es necesario que sufrague el mayor número de personas y que incluso lleven hasta las piedras a las urnas el próximo 2 de junio.

“Nosotros vamos a ganar, pero necesitamos ponernos bien abusados, no podemos confiarnos. Todos ustedes van a llevar hasta a las piedras a votar en Álvaro Obregón, sus hijos, sus nietos, su suegra, sus amigas, sus amigos, sus vecinos, todos, todos se van a poner en modo campaña”, comentó.

Criticó también que Claudia Sheinbaum haya dicho que no va a respetar los resultados si no obtiene el triunfo, y señaló que las elecciones no son trámite como también lo dijo la ex jefa de gobierno.

“Este 2 de junio, aquellos que creían que la elección era un trámite. Un trámite es en Venezuela, un trámite es Rusia, un trámite es en Nicaragua, en Cuba, aquí no. Aquí los mexicanos van a decidir este 2 de junio con su voto quién los va a gobernar y nosotros vamos a gobernar”, expresó.

Gálvez agregó que defenderá la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Congreso de la Unión y no permitirá que destruyan el Instituto Nacional Electoral (INE).

En su mensaje, recordó las palabras del general Miguel Negrete, quien le dijo al general Ignacio Zaragoza en la Batalla de Puebla: ¡Antes que partido, tengo Patria!, por eso, Gálvez Ruiz consideró que antes que partido tiene Patria, antes que partido tiene República, antes que partido tiene a México y antes que partido quiere democracia.

Enfatizó que ya recorrió el país y abrazó a las madres buscadoras y a las mujeres que sufren cáncer, quienes no han podido conseguir sus quimioterapias.