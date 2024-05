Debate Álvaro Obregón: Propuestas, señalamientos y una declinación en el encuentro entre candidatos

Javier López Casarín pide el voto por Morena para alcanzar el Plan C, dice que está de fiesta pues ganará la elección, y asegura que se recuperará la alcaldía. Llama a denunciar las prácticas de "los que ya se van". Remarca que la izquierda lucha por las personas y las pone al centro, como ocurre en la CDMX y el país. Pide no olvidar quiénes son en el PAN y el PRI.

Esther Mejía destaca su compromiso con los habitantes. Acusa ser víctima de violencia por parte de MC, pues procesó la baja de su candidatura. Aunque remarca que el fallo del IECM fue que no podía dejar la candidatura anuncia oficialmente que se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Javier López Casarín, con quien se estrecha la mano.

Lía Limón asegura que a Morena no le interesa la alcaldía pues su candidato es "un delincuente" que "no es de izquierda" y "no conoce la alcaldía". Acusó que quiere "saquear" a la alcaldía. Garantiza ser una alcaldesa de tiempo completo y pide a los habitantes su voto para "continuar construyendo una historia distinta". Acusa que MC los "extorsionó" para intentar sumarse a su proyecto, finalmente asegura que las encuestas la favorecen y que ganará el 2 de junio.