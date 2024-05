"No les importó que hubiera niños": repudia Frangie agresión de simpatizantes de Morena contra brigadista de MC

Zapopan.- Luego de que circulara un video en el que supuestos simpatizantes de Morena presuntamente agredieran con un puñetazo a una brigadista de Movimiento Ciudadano, quien videogrababa agresiones de estos en contra de personas que se negaron a que fuera colocada en su vivienda la publicidad del partido guinda, en la colonia Nuevo México, el candidato de Movimiento Ciudadano a la reelección en Zapopan, Juan José Frangie repudió la violencia y adelantó que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco.

“Repudiamos totalmente esta violencia. Vamos a ir por los caminos adecuados que es la denuncia ante la Fiscalía. Por eso la gente no quiere que entre Morena a Zapopan y de esa manera, no se van a ganar las elecciones, al contrario”, comentó en exclusiva con El Heraldo de México.

¿Qué fue lo que ocurrió en la colonia Nuevo México?

Los morenistas se disgustaron cuando unos ciudadanos no les permitieron colocar en su domicilio la publicidad del partido.

“Primero agreden a dos personas ciudadanas, llegan y no les permiten poner su publicidad, se empiezan a hacer de palabras, los golpean y va una señora que es de nuestras cuadrillas, iba con sus hijos en el coche, comienza a grabarlos y es cuando se le dejan ir, ahí están los videos”, remarcó.

En los videos se escucha cuando los niños asustados y desesperados le gritan “mamá” a la mujer víctima de golpes en la cara.

Llama a los partidos a la civilidad

La violencia es imperdonable y más tratándose de política cuando la regla prioritaria son los acuerdos para beneficio de la ciudadanía, destacó el emecista, quien remarcó que en Zapopan se ha priorizado la protección a los niños.

“Hago un llamado a todos los partidos a la civilidad. Jalisco no está acostumbrado a este tipo de cosas, nosotros no queremos un Zacatecas, un Colima o un Michoacán, lo que queremos es un Jalisco pacífico. Los invito a que haya la cordura, que no exista la violencia. Definitivamente son formas que no van de acuerdo, y menos en el estado de Jalisco”.

En la Cruz Verde Niña Eva fueron atendidos los ciudadanos que fueron víctimas de los golpes propinados por los simpatizantes del Partido Morena.