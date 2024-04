“No existe el fracaso”, dice Juan José Frangie a jóvenes del TEC

Juan José Frangie motivó a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (TEC de Monterrey) Campus Guadalajara para que persigan sus sueños. Hay que desterrar del vocabulario el concepto de fracaso, y además, hay que rodearse de personas exitosas para concretar sueños.

Frangie compartió su filosofía aprendida desde que comenzó en el liderazgo empresarial juvenil y cómo se enfrentó a diversos obstáculos que trae consigo cualquier proyecto de emprendimiento.

Sigue leyendo:

¿Cuál es la relación entre el candidato Juan José Frangie y Ashley Frangie, famosa conductora del podcast "Se regalan dudas"?

Juan José Frangie quiere desarrollo económico a otro nivel para Zapopan

El candidato de MC les planteó sus propuestas más importantes

“A los 23 años formé Jóvenes Empresarios de la COPARMEX, y lo hice porque no me gustaba como estaba nuestro país, y desde ese momento me di cuenta que los jóvenes son el presente. En mi vocabulario no existe la palabra fracaso, sólo son obstáculos. Nos debemos rodear de personas exitosas para así conseguir nuestros sueños”, dijo a los muchachos en el marco del Foro Actúa MX, donde desfilan los diversos candidatos a cargos de elección popular para que los estudiantes conozcan de primera mano las propuestas de gobierno.

El candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la reelección en la presidencial municipal de Zapopan les planteó sus propuestas más importantes, como el nuevo Centro de Gamers (único en México) y los apoyos para tener la primera chamba o para echar a andar las ideas empresariales.

“Hay semanas con suicidios de 3 o 4 jóvenes. La salud mental es un reto"

Hizo un llamado a los jóvenes para que razonen su voto y participen en el proceso electoral más grande de la historia del país. Les instó a que investiguen a los candidatos y la experiencia para gobernar que tienen. “Hoy les toca a ustedes decidir qué país quieren, si quieren un país de retroceso o un país que siga avanzando”.

También apuntó que tras la pandemia es urgente atender la salud mental de los jóvenes para que puedan salir de la depresión, ansiedad y ser productivos.

“Hay semanas con suicidios de 3 o 4 jóvenes. La salud mental es un reto. ¿Qué estamos haciendo? Crear el primer centro de atención para la Salud Mental, hay muchísimos jóvenes que no tienen los recursos económicos para pagar especialistas, terapeutas. Aquí se atenderán no sólo jóvenes de Zapopan, lo que queremos es salvar vidas. Tras dos años guardados (por la pandemia) las niñas y los niños tenían incertidumbre y miedo. Este centro es el primero en la República Mexicana”, subrayó.

srgc