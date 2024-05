Grupo Manzanillo 2000 se suma a la candidatura de Rosi Bayardo

El grupo “Manzanillo 2000” anunció que se suma a la candidatura de Rosi Bayardo y aseguraron que estarán trabajando para aportar votos que ayuden a ganar todas las candidaturas de la alianza Morena-PVEM-PT, en este municipio.

“Hemos revisado las candidaturas, hemos dialogado al interior del grupo y no nos queda ninguna duda que Rosi Bayardo es la mejor opción para Manzanillo, es una mujer inteligente, con capacidad, con sensibilidad y tiene buen proyecto de gobierno, es lo que más conviene a este municipio”, expresó Gabriel Solano Cervantes, presidente de la comisión política de Manzanillo 2000.

Neftali Alonso subrayó que este grupo de ciudadanos siempre buscan lo mejor para Manzanillo y los manzanillenses. “Nosotros trabajamos pensando en lo que sea mejor y ya hemos decidido”, dijo.

Joaquin Ruelas enfatizó que se hizo un análisis y decidieron apoyar a Rosi Bayardo para que sea la próxima presidenta de Manzanillo, pero también a todos los candidatos de Morena.

Tras dar a conocer la nueva mesa directiva que encabeza Rocío Matus Beas, como presidenta y como secretaria Gabriela Esther Sánchez Hernández, además de Gabriel Solano Cervantes en su calidad de presidente de la comisión política, dijeron que el grupo suma más de setenta personas que trabajarán apoyando a los candidatos de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

Precisaron que en este momento, la ex diputada Martha Meza, tiene una responsabilidad en Conalep y, el ex alcalde Nabor Ochoa, ha decidido tomar un descanso para estar con su familia, por lo que aún cuando sí están en el grupo Manzanillo 2000, no se incluyen en los trabajos que harán en esta campaña electoral.