Xóchitl Gálvez y las canciones de su playlist de música para viajar en carretera

¿Que tienen en común “La chica de humo” y “La boda del huitlacoche”? Ambas son canciones que Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de México por la coalición Fuerza México, elige para llenarse de energía antes de empezar el día o subir a hablar ante miles de personas.

Pero esas no son las únicas canciones que Xóchitl pondría en su playlist. La también ciclista y amante del fútbol ha declarado en varias ocasiones su gusto por las canciones de rock, de la trova y por qué no, hasta de la mismísima Shakira.

La playlist de Xóchitl Gálvez

¿Quieres saber qué música escucha Xóchitl Gálvez? Estas son algunas de las canciones que tiene en su playlist de carretera y que escucha cada que sale a recorrer el país.

La chica de humo - Emmanuel

La boda del huitlacoche - Clarín León

Las mujeres ya no lloran - Shakira

Morena Mía - Miguel Bosé

Quiero dormir cansado - Emmanuel y Mijares

Soldado del amor - Mijares

El breve espacio - Pablo Milanés

Sólo le pido a Dios - Mercedes Sosa

Here comes the sun - The Beatles

Love me two times - The Doors

