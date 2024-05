Angélica Moya: Tecamachalco merece y necesita ser rescatado

Para la candidata Angélica Moya Marín poner orden en el fraccionamiento Lomas de Tecamachalco es uno de sus principales objetivos y trabajará fuertemente cuando concluya su licencia y durante la administración 2025–2027 para continuar atendiendo sus demandas, centradas en seguridad, repavimentación, movilidad, ordenamiento del comercio ambulante y, principalmente, desarrollo urbano.

Acompañada por el candidato a diputado local, Pablo Fernández de Cevallos, Moya Marín dijo que en su administración no se otorgó ningún cambio de uso de suelo y se realizan mesas de trabajo con vecinos para interponer nulidades administrativas en inmuebles que no cumplen con los lineamientos. “El nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano protege áreas verdes y evita abusos de desarrolladores al no permitir construcciones de más de nueve metros o tres niveles de altura”, agregó.

Foto: Especial

Por su parte, el presidente de la Asociación de Colonos de Lomas de Tecamachalco, Meni Cohen, reconoció el trabajo realizado por Moya Marín en esta comunidad que estuvo en el olvido por casi 30 años, como la repavimentación de la calle Fuente de Tritones y la reparación de luminarias. Además, la exhortó a entablar un “Pacto por la Paz” que contemple un desarrollo urbano moderado, con orden y que no afecte la tranquilidad de los vecinos.

Durante la mañana y al ritmo de la batucada, la aspirante a la alcaldía de Naucalpan arribó a la colonia San Rafael Chamapa Primera Sección para saludar a los vecinos y dar a conocer sus principales propuestas en materia de seguridad, mantenimiento del pavimento, reparación de luminarias, así como distribución y cuidado del agua. En su recorrido, Moya Marín dejó huella en cada uno de los hogares que visitó, donde le expresaron su apoyo de cara a las próximas elecciones del 2 de junio.

Margarita Palmillas, vecina de esta comunidad, argumentó que la continuidad de Angélica Moya garantiza “que se siga levantando nuestro municipio, me parece extraordinario cómo ha pagado la deuda que dejó Morena, también el Martes Ciudadano, porque es un gran programa que nos da voz a los ciudadanos y se atienden nuestras peticiones. Las colonias populares estamos con ella y vamos a ganar para volver a ser la joya de la corona”.

En Lomas del Cadete, Angélica Moya se reencontró con varios vecinos como Enrique Garnica y Sara Bautista, quien no ocultó su sorpresa al verla y le comentó: “Ya vino a visitarme otra vez, usted estuvo en mi casa cuando fue diputada, como presidenta municipal y ahora como candidata, estamos todos unidos con usted y sabemos que va a ganar”.