¿Qué propone candidata Libia Dennise para la gubernatura de Guanajuato?

Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata a gobernadora del estado de Guanajuato, se comprometió atender el fenómeno de la migración y a contar con medidas de protección y protocolos para atender a personas que pasen por Guanajuato, aunado el fortalecimiento de la atención desde la Secretaría del Migrante.

En el tema del desarrollo agropecuario y rural, Libia expresó que será una gobernadora aliada del campo, “para ayudarlos a salir adelante de esos dos grandes embates que le han pegado duro al campo guanajuatense, la sequía y la 4T, sin duda vamos a trabajar fuerte porque la federación ha abandonado al campo no sólo guanajuatense sino mexicano”, dijo.

Ante esta situación, Libia destacó que con la creación de la ‘Financiera Tú Puedes Guanajuato’, se brindarán créditos para productores del campo. Además, trabajará para que la tecnificación del campo y la mejora de infraestructura rural sean una realidad.

En materia de salud, Libia se comprometió a defender el sistema de salud estatal y no entregarlo a la federación, así como a retornar el seguro popular.

Otras propuestas en materia de salud son contar con un programa de residencias médicas, telemedicina, citas para centros de salud por WhatsApp, especial atención en la salud mental, y un programa estatal de activación física y deporte.

En el tercer segmento del debate, Libia respondió a las inquietudes de las juventudes guanajuatenses, en temas de educación, medio ambiente y combate a la corrupción.

Por último, Libia cerró su participación diciendo:

Seré la gobernadora de la seguridad, seremos la generación que garantice el agua y los recursos naturales para el futuro, seré la mujer que construya un estado de felicidad y de libertades, seremos juntas y juntos el Guanajuato que queremos. Voy a ser gobernadora de Guanajuato porque tú me has dado tu confianza y por qué me has apoyado en este camino”.