Libia García anuncia obras para Tarandacuao

En el Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal de Tarandacuao, la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato (Sedeshu), Libia Dennise García, anunció nuevas obras de infraestructura en beneficio de las y los tarandacuenses.

En representación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acompañó a la alcaldesa Katia Daniela Pineda a quien le agradeció por hacer partícipe al gobierno estatal en sus proyectos.

"Hoy es tiempo de las mujeres, y de la mano de la maestra Libia, tenemos un futuro claro en Taranda"

Créditos: Especial

“Siempre he dicho que más allá de una obligación legal, es sobre todo una convicción, yo estoy segura que este Ayuntamiento tiene la enorme convicción de informar qué es lo que está haciendo, hacia dónde está llevando sus esfuerzos”, expresó Libia Dennise.

El estado y el municipio trabajarán en conjunto

Durante su intervención, aprovechó para anunciar que en un trabajo coordinado entre estado y municipio, se ejecutarán nuevas obras de infraestructura con un recurso superior a los 10.8 millones de pesos.



Se trata de la pavimentación de un paquete de calles, entre ellas: la calle Presidente Rafael Antonio Solís y calle Cedro de la colonia Guanajuatito; la calle Pino Suárez en la localidad de El Guayabo; calle Perfecto Ayala en la colonia Fraccionamiento Agrario y la calle Privada Ferrocarril en la colonia Centro.



La inversión estatal será de 7.4 millones de pesos, que se suman a los casi 100 millones de pesos invertidos entre 2019 y 2023 en favor de este municipio; además de las 559 acciones ejecutadas a través de los diferentes programas sociales del Gobierno del Estado, principalmente, mediante la SEDESHU.

Se refrendó el compromiso con la comunidad

La alcaldesa Katia Pineda, externó su agradecimiento por el respaldo del Gobierno del Estado y, en especial, el acompañamiento de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano.



“Hoy es tiempo de las mujeres, y de la mano de la maestra Libia, tenemos un futuro claro en Taranda y en el estado, mujeres líderes como ella, sensible, fuerte y decidida es lo que necesitamos para seguir construyendo un mejor país, con más oportunidades y mejor calidad de vida”, expresó.



La secretaria Libia Dennise, refrendó su compromiso con las y los tarandacuenses: “de lo que estamos convencidos es que estas obras y estas acciones no solo son pavimento, no solo es concreto, sino es la posibilidad de que las familias de este municipio puedan vivir mejor y ese es el nivel de compromiso que hoy venimos a ratificar. Seguiremos trabajando, construyendo juntos la grandeza de Guanajuato que es la grandeza también de este hermoso municipio. ¡Muchísimas felicidades!”, concluyó.



En este Segundo Informe estuvieron presentes los Diputados Locales, Alejandro Arias Ávila y Cesar Larrondo Díaz; Ma. Luisa Álvarez Ramírez, jueza representante del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; el Mayor del Arma Blindada, Joaquín Reyes Hernández en representación del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, Comandante de la 16a zona Militar, además de miembros del Ayuntamiento de Tarandacuao, alcaldesas y alcaldes de municipios vecinos y lideres de colonias y comunidades.

srgc