Xóchitl Gálvez asegura que SCJN le dará la razón al Congreso y evitará creación del fondo de pensiones para el bienestar

La abanderada presidencial de "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revierta la Ley que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, señaló que antes de “robar” el dinero de los trabajadores, se les debe informar a ellos o a sus familiares que tienen esos recursos, pero en tanto, la Corte deberá hacer su trabajo.

Ahorro de los trabajadores

“Hay algunos que pueden estar migrando a Estados Unidos por eso no están aquí, a mí me parece que la Corte le va a dar razón al Congreso. Ese dinero tiene nombre y apellido y tiene que haber un procedimiento antes de que el gobierno se lo robe”.

En entrevista, Xóchitl Gálvez insistió en que el dinero es de las personas que lo ahorraron, no del Presidente ni de nadie, por lo que se debe buscar a las personas o a sus descendientes quienes “seguramente no se enteraron que tienen ese dinero, yo no creo que nadie que sepa que tiene un dinero lo dejaría ahí".

Tras reconocer a todos los trabajadores de México, en el Día del Trabajo, la aspirante presidencial garantizó que en caso de ganar la Presidencia, contarán con ella para que haya más empleos y mejor pagados, pero sobre todo para que, quien gane menos de 15 mil pesos no pague impuesto sobre la renta.

Apoyos al campo

La candidata del bloque opositor también habló de la situación del agro mexicano que se encuentra devastado, debido a la falta de apoyos que han sido eliminados en la presente administración.

“El año pasado se desviaron más de 180 mil millones, se le redujo al campo en estos seis años 180 mil millones de pesos. Esa es la crisis que están viviendo los agricultores, no hay apoyo para maquinaria, no hay apoyo para coberturas, no hay apoyo para seguros. No existe la Financiera Rural para tener crédito barato, los pescadores no tienen motores, no tienen Diesel o para gasolina ribereña”.

Gálvez Ruiz manifestó además que, al quitar la cobertura de precios, hoy los agricultores no saben a cómo van a cosechar.

“El gobierno plantea pagar un precio de 5 mil 300 pesos y varios de ellos argumentan que no les da. El año pasado les pagaron más de 7 mil pesos y pues para ellos es complicado de por sí la sequía, aunque digan por allá los de Morena que no hay sequía”.

Resaltó que México vive la peor sequía en la historia, y que nunca las presas habían estado a un 13 por ciento, con lo que se está sembrando solo una tercera parte de lo que generalmente siembran.

Diálogo con legisladores

La senadora panista con licencia criticó la reunión que tuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, quienes le aprobaron muchas reformas ilegales.

“Pues claro que les celebra el que hayan aprobado reformas ilegales inconstitucionales. Brincaban cuando votan una reforma que violaba la Constitución apostándole a doblar al Ministro Presidente en ese entonces Zaldívar que pues ya vimos que era un Ministro a modo del Presidente y en ese sentido pues el Presidente celebra la ilegalidad, celebra el autoritarismo”.

Gálvez garantizó que como Presidenta de México, se sentará con los legisladores de oposición de Morena, como no lo hizo López Obrador, para construir proyectos propositivos para México que no sean destructivos.