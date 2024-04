Propone Máynez sistema de pensiones en el que jubilados reciban un mínimo de 10 mil pesos mensuales

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio, buscaría implementar un sistema universal de pensiones.

“Por eso necesitamos hacer igual que con el sistema de salud, sistemas universales que no estén vinculados a cuotas obrero-patronales, que además son cuotas las cuotas del IMSS que le cargan la mano a los empresarios que cumplen con la ley, a los que son formales, a los que dan de alta sus trabajadores, esos empresarios terminan pagando el derecho a la salud de todos y la inmensa mayoría no inscribe a sus trabajadores en el IMSS no los da de alta con los salarios que tienen y no genera, por eso una pensión digna como la que se merece”, manifestó.

Propone que sea repensado el sistema a largo plazo

En su encuentro con estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus San Luis Potosí, señaló que el sistema universal de pensiones se tiene que pensar y resolver a largo plazo, y es por ello que afirmó que con dicho sistema, los trabajadores tendrían una pensión mínima de 10 mil pesos.

“Debemos de resolver de fondo con visión de largo plazo y hacer un modelo distinto financiado de forma universal, en el que podamos tener un piso mínimo garantizado que esté vinculado al salario mínimo, yo por eso hablo de un salario mínimo de 10,000 pesos, que sería en un momento también una pensión mínima de 10 mil pesos porque hay muchas injusticias”, agregó.

Considera insuficiente la reforma que se discute actualmente

Aunado a ello, el candidato del partido naranja expuso que la reforma que recientemente se aprobó en ambas cámaras no generará una pensión digna e insistió que esta debe de ser universal para garantizar una mejor vida a los trabajadores, incluyendo a los de esta generación.

"Se acaba de hacer una reforma, un intento para mejorar este tema, pero lo que necesitamos hacer es un sistema de pensiones verdaderamente universal que garantice un piso mínimo de dignidad a todas las personas y que sea parejo también para esta generación y que sea financiable para esta generación”, detalló.

Finalmente, dijo que en la actualidad hay muchas injusticias en materia de pensiones y manifestó: “El ministro Zaldívar, que sale mucho en la tele a opinar, tiene una pensión de tres millones de pesos al año, la ministra Olga Sánchez Cordero tiene una pensión de tres millones de pesos al año. Tenemos que hacer una distribución mucho más equitativa de las pensiones para que tengamos un piso mínimo de dignidad”.