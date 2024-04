Máynez: la Cuarta Transformación no existe pues la política no ha cambiado, sólo hay un Presidente popular

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la Cuarta Transformación no existe, ya que el país sigue con la misma vieja política e indicó que único cambio que hay con Andrés Manuel López Obrador, es que el país tiene un Presidente popular que llegó por el hartazgo de la clase política que le falló a México.

“Mi valoración sobre la Cuarta Transformación, eso no existe, no existe, lo que tenemos es un Presidente popular que llegó por el hartazgo de una clase política que le falló a este país y hay mucha gente que es muy diferente a él organizada alrededor de Morena, pero no existe en los estados. En Nuevo León, Morena no existe como proyecto de país ni como proyecto político ni los une. Se cuelgan de la popularidad del Presidente, pero no hay más”, apuntó.

Considera que gobierno de López Obrador es autoritario

Foto: Especial

Durante su encuentro con estudiantes de la Universidad de Monterrey (UDEM), se mostró en desacuerdo con el Presidente, pues considera que aunque López Obrador se opone al autoritarismo, es el primero en atacar cuando alguien no comparte su visión o su opinión.

“Sobre el gobierno o el régimen que tenemos es autoritario, a mí me gustaría que el Presidente respetara a quien piensa distinto, sé que es un Presidente popular, pero no me gusta cuando alguien lo cuestiona o cuando él sabe que hay un 20 o 30 por ciento que no comparte su opinión y lo ataca, porque un Presidente debe de gobernar para todas y para todos”, manifestó frente a los universitarios.

Acusa invisibilización en medios de comunicación

Aunado a ello, el candidato del partido naranja se mostró en desacuerdo con las publicaciones que se hicieron en los medios de comunicación sobre el segundo debate del domingo, pues en palabras del emecista se está invisibilizando su participación.

Finalmente, señaló que en la actualidad el autoritarismo más grande está en las manos del poder económico y el poder mediático, puesto que son ellos los que no quieren mostrar cómo Movimiento Ciudadano ha levantado y ha demostrado que los ciudadanos sí tienen otra opción para el futuro de México.