Máynez: a los 18 años me hubiera gustado escuchar a un candidato como el que hoy tiene Movimiento Ciudadano

El candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que a los 18 años, cuando votó por primera vez, le hubiera gustado escuchar a un candidato hablar de los temas a las que él hizo referencia en el segundo debate entre candidatos a la Presidencia.

"Si yo fuera Jorge Álvarez Máynez de 18 años me hubiera gustado ver a un candidato hablar de las cosas que hoy habló el candidato de Movimiento Ciudadano", dijo a medios de comunicación.

En conferencia de prensa, tras participar en el segundo debate presidencial aseguró que nuevamente ganó el debate. Del mismo modo, consideró que un México nuevo es posible.

Aseguró que luego del segundo debate presidencial “México está pensando en sus propuestas” al igual que “le han dado la vuelta al marcador” con este ejercicio electoral.

Me da orgullo, la gente que me acompaña en este proyecto, no niego a los dirigentes del movimiento que me postulan, ni a las candidatas, ya saben que ganamos, le debate de nuevo, le agradezco a Dante Delgado.