Jorge Máynez asegura que reparar infraestructura hídrica es prioridad

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, llega al Segundo Debate Presidencial listo para hablar de frente y responder a los cuestionamientos de la ciudadanía, así lo confirmó la tarde de este sábado en entrevista a medios: "No hay mucho cambio en el formato. No he visto a nadie quejarse", expuso.

El aspirante emecista aprovechó para hablar acerca de lo que espera tanto él como los mexicanos para este segundo encuentro: "Este segundo influye mucho y que la gente está atenta y es injusto los señalamientos que hacen al INE," indicó, al tiempo que comentó que ojalá hubieran más debates, ya que estos sirven para que más personas los conozcan y a sus propuestas.

Sigue leyendo.

Elecciones México 2024: ¿Cómo será el formato del segundo debate presidencial y cuáles serán los temas?

¿Cuándo es el segundo debate presidencial, a qué hora, quién hablará primero y dónde verlo?

El Segundo Debate Presidencial se realiza tres semanas después del primer encuentro de candidatos a la Presidencia, el cual estuvo marcado por propuestas, señalamientos y algunas fallas técnicas que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha comprometido a solventar. Asimismo, tendrá un nuevo formato, luego de que las candidaturas expresaran su inconformidad ante la estructura y el contenido de la primera ocasión.

¿Dónde seguir en vivo el Segundo Debate Presidencial?

Álvarez Máynez se reunió el jueves pasado con decenas de estudiantes de la UAM. FOTO: IG / @alvarezmaynez

Será a las 20:00 horas cuando dé inicio el Segundo Debate entre los candidatos a la Presidencia de la República. Claudia Sheinbaum Pardo, Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez volverán a encontrarse, esta vez en los Estudios Churubusco, para un nuevo debate, al que estarán atentos millones de mexicanos interesados en definir su voto para la jornada electoral del 2 de junio.

¿Cuáles son los temas del segundo debate presidencial?

Crecimiento Económico

Empleo e Inflación

Infraestructura y Desarrollo Sustentable

Pobreza y Desigualdad

Cambio Climático

Desarrollo Sustentable.

El orden de participación de las candidaturas y de la moderación se definió mediante el sorteo realizado antes del primer debate; de este modo, Xóchitl Gálvez será esta vez la primera en hablar, seguida de Claudia Sheinbaum, quien inició en el primer debate, y Jorge Álvarez Máynez será el tercero.

MYPR