AMLO celebra propuesta de mantener programas de bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que candidatos de oposición se pronunciaron por mantener los programas de bienestar. Sin embargo, y aunque no los mencionó por sus nombres, dijo que se debe de tener cuidado con estos planteamientos ya que los del bloque opositor son muy hipócritas y falsarios.

En la conferencia de prensa matutina, cuestionó que la oposición legislativa votó en contra de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar y elevar a rango constitucional la pensión para los adultos mayores.

“El bloque conservador, no, no votaron. Igual cuando lo de los adultos mayores, los diputados del bloque conservador, no todos, pero del partido más reaccionario, todos los diputados en contra votaron, de que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional. Todos”, afirmó.

“Ahora me da muchísimo gusto, porque qué bueno que ya todo mundo habla de que no van a cambiar los programas de bienestar, nada más que hay que verlo con cuidado porque son muy falsarios, muy hipócritas, y como dicen una cosa, dicen la otra”, enfatizó.

En spots y en redes sociales, los opositores Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada denunciaron que Morena inició una campaña acusándolos de que si ganan la elección a la Presidencia y a la Jefatura de Gobierno quitarán los programas sociales.

“Te quieren engañar diciéndote que vamos a quitar los programas sociales. Tienen miedo, ya saben que van a perder”, expresó Gálvez.

