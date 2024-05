Ante censura, Mario Delgado exige imparcialidad a las y los consejeros electorales: “no queremos un INE controlado por la derecha”

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exigió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que se conduzcan con imparcialidad. Esto, debido a que desde la Comisión de Quejas y Denuncias se permite la guerra sucia de la derecha al mismo tiempo que censuran los spots de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

“Queremos un árbitro imparcial. Queremos un INE que no esté controlado por la derecha. Queremos una autoridad electoral que no permita la guerra sucia, la manipulación de la opinión de la gente, que la gente vote de manera libre e informada el próximo 2 de junio”, enfatizó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista cuestionó que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto haya aprobado los spots del PAN cuando son idénticos a los contenidos de guerra sucia que circulan en redes sociales. Añadió que los gastos invertidos en campañas negras dentro de las plataformas digitales deberían sumarse a los costos de campaña de la coalición derechista.

“La semana pasada les dijimos que íbamos a impugnar los spots que estaba planteando el PAN porque son prácticamente los mismos que han estado pautando e invirtiendo una muy buena cantidad de dinero en las distintas plataformas como guerra sucia. Los impugnamos por calumniosos. Por este antecedente de venir de la guerra sucia, es un hecho que van dirigidos a manipular y calumniar. Nosotros dijimos no pueden presentarlos ahora como spots firmados por el PAN. Y resulta que sí los aprobaron. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE decidió que no hay calumnia, y que no pasa nada que esos spots hayan estado durante meses pautados en las distintas plataformas haciendo guerra sucia”, expresó.

Mario Delgado responsabilizó a la consejera Claudia Zavala de no “dejar pasar” ninguna investigación Créditos: Especial

Censura sin sustento

El líder partidista contrastó que mientras el INE admite spots de guerra sucia del PAN, censura los de la coalición Sigamos Haciendo Historia con pretextos que no tienen sustento, tal como ocurrió recientemente con uno en el que Claudia Sheinbaum expone su propuesta para dar becas a las y los niños desde el preescolar hasta la secundaria.

“Díganme por qué tiene que ser censurado, ¿Cuál es el motivo si está haciendo dos propuestas nuestra candidata? El INE recurrió a decir que no había los permisos para que esos niños salieran en televisión. Pues aquí tenemos los permisos entregados. Los niños que salen en ese spot tienen la autorización de sus padres para hacerlo. Y miente una consejera diciendo que no los tienen. Entonces, con ese pretexto no dejan que ese spot suba, pero sí dejan que suban los de la guerra sucia”, cuestionó.

En ese sentido, Mario Delgado responsabilizó a la consejera Claudia Zavala de no “dejar pasar” ninguna investigación sobre la guerra sucia y, por el contrario, dijo, tiene la consigna de censurar los spots de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Recordó que no es la primera vez que Zavala se conduce con un claro sesgo ideológico, pues fue quien alteró los dichos del presidente López Obrador en su conferencia matutina para sancionarlo por violencia política de género.

“Quien tiene la consigna de parar a nuestro movimiento se llama Claudia Zavala. Es empleada de la derecha, pues todas sus acciones están enfocadas en ver cómo beneficia a la derecha y cómo ataca a nuestro movimiento. Es quien está deteniendo la investigación de la guerra sucia, es quien permite los spots de la guerra sucia, y es quien censura los spots de nuestra candidata. Entonces exigimos ya a los consejeros que tengan tantita dignidad y que se conduzcan con imparcialidad”, manifestó.

dhfm