Gaby Osorio, abanderada de la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México" para la alcaldía de Tlalpan firmó un acuerdo para rescatar y garantizar el acceso a la cultura en la demarcación.

Acompañada de Ana Francis Mor, coordinadora de Estrategia Cultural de Clara Brugada, Paco Ignacio Taibo II y los representantes de los pueblos originarios, Osorio se comprometió a implementar el decálogo propuesto por Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno, para recuperar, preservar e impulsar la cultura de la demarcación.

Osorio explicó que Tlalpan ha sido pieza fundamental en la construcción de la historia, pues cuenta con distintos sitios, desde la zona arqueológica de Cuicuilco, hasta la casa de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República.

Afirmó que el máximo logro que presume la presente administración en materia cultural fue la realización de un concierto de Edith Márquez en el centro de la alcaldía.

Quien hoy es coordinadora de cultura es amiga de la hoy candidata de la corrupción que viene de Coahuila, que no es de Tlalpan, y no tiene idea de lo que es la cultura.

Además, contó que desde su infancia estuvo en contacto con la cultura en clases de ballet y pintura, en las cuales no pudo permanecer más de cuatro meses debido a los altos costos, por lo que de ganar la alcaldía una de sus prioridades con las infancias será el acceso a la cultura y deporte

Por su parte, Francis Mor explicó que dentro de las propuestas se encuentra realizar convocatorias eficientes con procesos ágiles para contratación de personas trabajadoras de la cultura y las artes, punto que se basa en el ejercicio transparente del presupuesto para cultura que se destina a cada alcaldía.

Detalló que se debe construir infraestructura para llevar a cabo las actividades que se ofrezcan desde programas creados en cada demarcación. Alegó que la comunidad que se dedica a las artes reclama tener un trabajo digno, así como los pagos en tiempo y forma por su trabajo, además de prestaciones y derechos laborales.

No está bien ni cada semana, ni cada tres años (pedir trabajo). No podemos pensar que ese es el estándar. Sí tenemos que lograr tener trabajos decentes en el arte y la cultura. Sabemos que es un proceso que hay que construir y como proceso probablemente no va a ser rápido.